Закон об ответственности за соблюдение антироссийских санкций не коснется Сбербанка и ВТБ

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций не коснется работы Сбербанка и ВТБ, несмотря на то, что в Крыму нет их филиалов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

14 мая в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий за исполнение на территории России санкций иностранных государств наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Аксаков пояснил, что крупнейшие банки не идут в Крым, но другие работают. Этот законопроект предоставляет право президенту и правительству вводить определенные ограничения на поставки товаров, услуг и на работу отдельных организаций, которые ввели санкции. Аксаков также сообщил, что в Крыму темпы роста кредитования в десятки раз превышают общероссийский уровень. Центробанк оценивает доступность финансовых услуг в регионе не ниже, чем в Южном федеральном округе и нескольких других.