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Законы, вступающие в силу 14 мая


Добавлено: 14 май 2018 в 02:00,
Законы, вступающие в силу 14 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2018 года № 495 «О внесении изменений в Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок»

Внесены изменения в порядок допуска российских перевозчиков к международным автоперевозкам. Так, теперь в заявлении необходимо указывать номер и срок действия страхового полиса ОСАГО, а также  экологический класс транспортного средства (при наличии). Дополнительно к заявлению надо прилагать документы, подтверждающие соответствие финансового положения российского перевозчика установленным требованиям. 

Установлено, что карточка допуска на вновь приобретенное и предполагаемое к использованию для международных автоперевозок транспортное средство выдается в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления.

Кроме того, установлены основания для приостановления действия и аннулирования удостоверения, а также для вынесения предупреждения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»

Установлены Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Перечень работ включает в себя: проведение необходимых обследований объекта; разработку, согласование и утверждение проекта работ по ликвидации накопленного вреда; их проведение; осуществление контроля и приемку проведенных работ.

Также, в частности, утверждены требования к содержанию проекта работ, а также сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и механизм осуществления контроля за их выполнением.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47»

Внесенными изменениями, установлены особенности ведения организациями, которые выполняют государственный оборонный заказ, раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности. Так, определено, что головной исполнитель и организация, поставляющая продукцию в рамках этого заказа, осуществляют учет производственных и коммерческих затрат, обязательств, денежных средств, нематериальных активов и др. отдельно по каждому государственному контракту.

Установлена также форма отчета об исполнении государственного контракта, контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ и порядок его заполнения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 546 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 442»

В список железнодорожных пунктов пропуска через госграницу России, которые предназначены для ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, а также пищевых продуктов, материалов и изделий включен пункт пропуска Нижнеленинское, расположенный на российско-китайском участке госграницы.

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Законы, вступающие в силу 13 мая


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Добавлено: 14 май 2018 в 02:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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