Запад готовится к захвату Калининграда

На калининградском региональном телевидении вышел материал под заголовком: "Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области".

В нем сообщается о вызывающем поведении исполняющего обязанности консула в российском Советске дипломата по имени Бронюс Макаускас.

Так, авторы новостного ролика телевидения «Вести. Калининград» рассказывают, что Макаускас проводит среди местной интеллигенции идеологическую политику, направленную на якобы незаконность того, что Калининград является частью России. Дипломат убежден, что регион – историческая часть Литвы.

Впрочем Макаускас обвинил местных журналистов в клевете. Однако издательство «Взгляд» отмечает, что в Литве Калининград именуют Караляучус или "Королевская гора" в переводе. При этом консул Макаускас постоянно использовал "литовскую" топонимику, четко отделяя Калининградскую область от Российской Федерации.

Согласно исторической справке, Калининградская область отошла Советскому Союзу в 1946 году, как третья часть упраздненной Восточной Пруссии. Прусские земли также достались Польше. При распаде СССР часть этого региона осталась за Литвой, а Калининградская область вошла в состав РФ.