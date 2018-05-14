Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

Показать меню
Актуально
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски - 10:35 США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски Крикунов: хоккеистов сборной России должно отрезвить поражение от чехов - 11:00 Крикунов: хоккеистов сборной России должно отрезвить поражение от чехов Boston Dynamics начнет продажу роботов-собак в 2019 году - 11:12 Boston Dynamics начнет продажу роботов-собак в 2019 году Из Госдепартамента США уволился один из авторов сделки с Ираном - 11:12 Из Госдепартамента США уволился один из авторов сделки с Ираном СМИ узнали об изъятии миллиарда рублей у главы Ростехнадзора по Петербургу - 11:12 СМИ узнали об изъятии миллиарда рублей у главы Ростехнадзора по Петербургу Анкара и Баку 12 июня запустят Трансанатолийский газопровод - 11:12 Анкара и Баку 12 июня запустят Трансанатолийский газопровод Встреча Трампа и Ким Чен Ына продлится «весь день» - 11:12 Встреча Трампа и Ким Чен Ына продлится «весь день» МИД ФРГ заинтересовался причинами отказа Зеппельту во въезде в Россию - 11:13 МИД ФРГ заинтересовался причинами отказа Зеппельту во въезде в Россию Названа дата захвата Донбасса Украиной - 11:18 Названа дата захвата Донбасса Украиной Необходимое дополнение, не портящее внешний вид автомобиля - 11:24 Необходимое дополнение, не портящее внешний вид автомобиля Украина планирует запустить новые международные проекты в Антарктиде - 11:28 Украина планирует запустить новые международные проекты в Антарктиде Вместо денег Порошенко в Германии получил свиную рульку и бычий хвост (ФОТО) - 11:35 Вместо денег Порошенко в Германии получил свиную рульку и бычий хвост (ФОТО) В ЗВО стартовал третий этап конкурса «Воздушный контроль» - 11:42 В ЗВО стартовал третий этап конкурса «Воздушный контроль» Самому старому пенсионеру России 128 лет - 11:57 Самому старому пенсионеру России 128 лет Реабилитированный судом Берлускони может вернуться в политику - 12:00 Реабилитированный судом Берлускони может вернуться в политику Состояние Малобродского улучшилось - 12:00 Состояние Малобродского улучшилось Игры для двоих в интернете - 12:12 Игры для двоих в интернете
» » Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела


Добавлено: 14 май 2018 в 08:34, Категория: Общество
Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

В северном Мичигане местные жители полагают, что они видели ангела.

Камера с датчиком движения захватила таинственный объект, нависающий над припаркованным автомобилем. По данным местной церкви в Ист-Джордане и человека, чья камера обнаружила присутствие таинственного существа, изображение ясно показывает голову и крылья.

Торман связался с женой и пастором, чтобы поделиться новостями о находке. Джорданская церковь рек разместила фотографии на своей странице в Facebook, заявив, что снимки не были изменены, они подлинные, Публикация вызвала дебаты по поводу того, что действительно запечатлела камера, сообщает strangesounds.

Многие местные жители считают, что они получили знак с небес.


Материалы по теме:

Загадочная эфирная сущность, похожая на ангела, попала в объектив камеры охотников
Камера NASA, установленная на МКС, запечатлела НЛО
Таинственные огненные шары засняли на видео в Мичигане местные жители
НЛО обстрелял Землю лазерами – сняла камера на МКС
Добавлено: 14 май 2018 в 08:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин прав: что на самом деле происходит на Украине, раскрыли в Киеве

Путин прав: что на самом деле происходит на Украине, раскрыли в Киеве

Хоккеист

Хоккеист "Нэшвилла" Террис сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Жара до плюс 26 градусов без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Жара до плюс 26 градусов без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Вика Борисевич поделилась своими впечатлениями от Острова Любви

Вика Борисевич поделилась своими впечатлениями от Острова Любви

Новости России
еще новости
Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Больше тысячи человек попали в зону паводка в Якутии — МЧС

Больше тысячи человек попали в зону паводка в Якутии — МЧС

Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане

Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане

Жара до плюс 26 градусов без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Жара до плюс 26 градусов без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Телохранитель Кайли Дженнер опроверг слухи об изменах

Телохранитель Кайли Дженнер опроверг слухи об изменах

Парад двойников: знаменитые мамы и дочери, похожие как две капли воды

Парад двойников: знаменитые мамы и дочери, похожие как две капли воды

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд стали гостями вечеринки Ванессы Хадженс в честь Дня матери

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд стали гостями вечеринки Ванессы Хадженс в честь Дня матери

Ольга Зуева и Данила Козловский делятся редкими совместными снимками с отдыха

Ольга Зуева и Данила Козловский делятся редкими совместными снимками с отдыха

Новости политики
еще новости
МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины

Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины

НДФЛ не изменится, заявил Силуанов

НДФЛ не изменится, заявил Силуанов

США пригрозили Евросоюзу санкциями

США пригрозили Евросоюзу санкциями

Новости экономики
еще новости
Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Новости общества
еще новости
Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолёта «Каталина»

Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолёта «Каталина»

Расклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцев

Расклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцев

Захарова сообщила о фальсификации Киевом сессии Комитета ООН

Захарова сообщила о фальсификации Киевом сессии Комитета ООН

Происшествия
еще новости
В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

Новости Украины
еще новости
Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем»

Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем»

Соцсети: В морг Донецка по ночам свозят трупы боевиков

Соцсети: В морг Донецка по ночам свозят трупы боевиков

«Позволяет опережать противника»: разведка ВСУ похвасталась новым вооружением

«Позволяет опережать противника»: разведка ВСУ похвасталась новым вооружением

Донецкая команда «Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины по футболу

Донецкая команда «Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины по футболу

Мировые новости
еще новости
Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Скончалась правнучка Ивана Франко

Скончалась правнучка Ивана Франко

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист




Лента новостей
США пригрозили Евросоюзу санкциями - 09:02 США пригрозили Евросоюзу санкциямиКурту Волкеру продолжили и расширили полномочия - 08:56 Курту Волкеру продолжили и расширили полномочияНа Украине мужчина поджег себя на концерте в честь Дня матери (ВИДЕО) - 08:49 На Украине мужчина поджег себя на концерте в честь Дня матери (ВИДЕО)Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела - 08:34 Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангелаВраги нашего врага или Второй фронт США - 08:21 Враги нашего врага или Второй фронт СШАБольше тысячи человек попали в зону паводка в Якутии — МЧС - 08:12 Больше тысячи человек попали в зону паводка в Якутии — МЧССовместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места - 08:00 Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолёта «Каталина»Мощнейший взрыв: Подорван штаб проамериканских сил в Сирии (ВИДЕО) - 07:42 Мощнейший взрыв: Подорван штаб проамериканских сил в Сирии (ВИДЕО)Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭС - 07:06 Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭСРоссия может стать «изолированным изгоем» в мировом сообществе, заявил глава MI5 - 06:56 Россия может стать «изолированным изгоем» в мировом сообществе, заявил глава MI5«Быть шумером — это судьба» — мнение - 06:26 «Быть шумером — это судьба» — мнениеВторой выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане - 05:54 Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулканеРасклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцев - 05:27 Расклад сил изменился: тяжелая поступь российского оружия вызывает серьезные опасения американцевСолнце погибнет через сто лет: исследователи нашли признаки, свидетельствующие об угасании светила - 04:55 Солнце погибнет через сто лет: исследователи нашли признаки, свидетельствующие об угасании светила
Последние новости
Глава MI5 предупредит европейских коллег о «тумане лжи» из России - 10:27 Глава MI5 предупредит европейских коллег о «тумане лжи» из России Физики научились находить примеси в сверхчистом графене - 10:27 Физики научились находить примеси в сверхчистом графене СМИ узнали о выходе казаков на поиски Telegram в чужих смартфонах - 10:27 СМИ узнали о выходе казаков на поиски Telegram в чужих смартфонах Экипаж Ту-95 сообщил о встрече с истребителями США вблизи Аляски - 10:26 Экипаж Ту-95 сообщил о встрече с истребителями США вблизи Аляски Силуанов рассказал о господдержке «Реновы» Вексельберга - 10:26 Силуанов рассказал о господдержке «Реновы» Вексельберга Суд арестовал дочь главы северо-западного Ростехнадзора - 10:26 Суд арестовал дочь главы северо-западного Ростехнадзора Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем» - 10:07 Глава британской разведки: РФ рискует оказаться «изолированным изгоем» МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге - 10:07 МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге Хафизуллин не участвует в раскатке сборной России перед игрой со словаками - 10:01 Хафизуллин не участвует в раскатке сборной России перед игрой со словаками Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины - 10:00 Расизм, воровство, ВИЧ: Немецкие методички предупреждают об опасности Украины Саакашвили собрался в Грузию — «исправлять свои ошибки» - 09:54 Саакашвили собрался в Грузию — «исправлять свои ошибки» НДФЛ не изменится, заявил Силуанов - 09:49 НДФЛ не изменится, заявил Силуанов Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка - 09:35 Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"