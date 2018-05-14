Жители Мичигана считают, что они сфотографировали настоящего ангела

В северном Мичигане местные жители полагают, что они видели ангела.

Камера с датчиком движения захватила таинственный объект, нависающий над припаркованным автомобилем. По данным местной церкви в Ист-Джордане и человека, чья камера обнаружила присутствие таинственного существа, изображение ясно показывает голову и крылья.

Торман связался с женой и пастором, чтобы поделиться новостями о находке. Джорданская церковь рек разместила фотографии на своей странице в Facebook, заявив, что снимки не были изменены, они подлинные, Публикация вызвала дебаты по поводу того, что действительно запечатлела камера, сообщает strangesounds.

Многие местные жители считают, что они получили знак с небес.