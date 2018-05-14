Журналисты узнали о сотрудничестве Скрипаля со спецслужбами Чехии и Эстонии

Осужденный за работу на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после обмена на российских разведчиков продолжил сотрудничать с иностранными государствами.

Как рассказали источники The New York Times, Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками разведслужбы Чехии и делился с ними информацией об офицерах ГРУ, работающих в Европе.

Помимо этого в июне 2016 года он посетил Эстонию и передал местной разведке подобную информацию.

4 марта в английском городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии. По данным британских властей, их пытались убить российские спецслужбы, используя нервно-паралитический яд «Новичок». В России это отрицают.