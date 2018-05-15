3 млн пользователей Facebook пострадали от новой утечки данных

В свободном доступе оказались личные данные 3 млн пользователей социальной сети Facebook, сообщает The New Scientist.

Пострадавшие пользователи проходили при помощи социальной сети тесты приложения myPersonality. Эти данные использовали специалисты Кембриджского университета, а затем хранили их на сайте с «недостаточными мерами предосторожности». В итоге третьи лица получили доступ к пользовательским данным «без особых трудностей».

Приложение myPersonality предупреждало клиентов, что может использовать полученную информацию «анонимным способом», однако не предприняло меры предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей.

Facebook в марте оказался в центре скандала, когда выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica завладела данными более 50 тысяч пользователей социальных сетей и имела возможность применять их для производства политической рекламы. Создатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибку и пообещал принять меры к ее исправлению.