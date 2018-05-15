Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Показать меню
Актуально
Установлена личность террориста, устроившего резню на улицах Парижа (ФОТО - 13:49 Установлена личность террориста, устроившего резню на улицах Парижа (ФОТО строго 18+) Под Харьковом владелец кафе зарезал посетителя - 14:26 Под Харьковом владелец кафе зарезал посетителя «ВСУ продолжают нести потери на Донбассе», — штаб оккупационных сил - 15:05 «ВСУ продолжают нести потери на Донбассе», — штаб оккупационных сил Пловца Александра Попова выдвинули на пост главы ОКР - 15:27 Пловца Александра Попова выдвинули на пост главы ОКР Роскомнадзор разблокировал более восьми тысяч IP-адресов Alibaba - 15:27 Роскомнадзор разблокировал более восьми тысяч IP-адресов Alibaba ИГ взяла ответственность за теракты в церквях Индонезии - 15:27 ИГ взяла ответственность за теракты в церквях Индонезии В Дубае загорелся небоскреб - 15:27 В Дубае загорелся небоскреб Голодец открыла стадион «Ростов-Арена» - 15:27 Голодец открыла стадион «Ростов-Арена» Стало известно имя парижского террориста - 15:29 Стало известно имя парижского террориста Королева Елизавета II официально задокументировала свое согласие на брак принца - 15:33 Королева Елизавета II официально задокументировала свое согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл Мэй соболезнует парижанам в связи с нападением на прохожих  - 15:42 Мэй соболезнует парижанам в связи с нападением на прохожих  В Британии узнали, что Германия решила идти своим путем - 15:55 В Британии узнали, что Германия решила идти своим путем Для взрывов у церквей террористы использовали детей-смертников (ВИДЕО) - 16:00 Для взрывов у церквей террористы использовали детей-смертников (ВИДЕО) "Ростов" обыграл "Урал" и сохранил прописку в РФПЛ - 16:12 Названо имя напавшего на прохожих в Париже - 16:14 Названо имя напавшего на прохожих в Париже Крупнейшие в истории Эстонии военные учения завершились - 16:21 Крупнейшие в истории Эстонии военные учения завершились Украинские подростки-футболисты попали в крупную аварию в Белоруссии - 16:27 Украинские подростки-футболисты попали в крупную аварию в Белоруссии
» » Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США


Добавлено: 15 май 2018 в 12:06, Категория: Политика
Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Вы удивитесь, но Федеральная резервная система США, главный мировой эмитент, находится под контролем британской короны. В основу всех современных крупных корпораций положена Британская Ост-Индская компания. С ее времен британцы контролировали всю экономическую и банковскую сферу в мире, а агенты королевы – всю финансовую сферу. Существует линейная связь между Ротшильдами, Банком Англии и лондонскими банковскими домами, которые в итоге связывают акционеров Федеральных резервных банков с их дочерними фирмами в Нью-Йорке и TheCityofLondonUK. Двумя основными представителями Ротшильда в Нью-Йорке являются JP Morgan Co. и Kuhn, Loeb & Co. Эти дома организовали Конференцию на острове Джекил, на которой был озвучен Закон о Федеральной резервной системе США, и в дальнейшем провели успешную кампанию по лоббированию и принятию этого закона Конгрессом. Они же приобрели контрольные пакеты акций в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в 1914 году.

Эти фирмы были назначены главными должностными лицами в Совет управляющих Федеральной резервной системы и Федеральный консультативный совет в 1914 году. В этом же году несколько семей, владеющих контрольными пакетами акций в существующих банках, заставили эти банки приобрести контрольные пакеты акций федеральных резервных региональных банков. В августе 1976 года в Палате представителей США был рассмотрен отчет о персонале ФРС, который показал, что в списках акционеров региональных федеральных резервных банков находятся представители тех же семей.

***

Военно-промышленный комплекс США также находится под полным контролем британской короны. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть список главных военных подрядчиков Пентагона и их связи с Виндзорами. Основными военными подрядчиками США являются:

Vanguard Group, State Street Corp, Capital Research Global Investors, Templeton Investment Counsel LLC, Barclays Bank Plc, BlackRock Investment Management (Великобритания) Ltd., Schroder Investment Management, Capital World Investors, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., Bank New York Mellon Corp, Black Rock Advisors, советники Black Rock Fund Advisors, Old Republic International, Wellington Management Company, BlackRock Institutional Trust Company, NA, Evercore Trust Company, NA, FMR, LLC, Invesco Ltd., Franklin Resources, Goldman Sachs Group Inc., T. Rowe Price Group, Inc.

Владельцами этих компаний являются всем известные банковские дома – Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Варбурги и других финансовые генералы. Каждая из этих корпораций владеет основными долями в других корпорациях. Их собственность и финансовые интересы переплетаются, как виноградная лоза. Если же посмотреть еще ближе, то можно обнаружить, что каждая из этих корпораций ведет международный бизнес и инвестируется в международные военные предприятия. Таким образом, они работают против всех национальных государств, ведут транснациональную экономическую войну и зарабатывают деньги со всех сторон любого конфликта, подобно Генри Шредеру, англичанину, который финансировал как Гитлера, так и Англию. Этот тип банковской политики существует на протяжении всей истории Великобритании.

Таким образом, вопреки большинству теорий заговора федеральные резервные региональные банки не являются настоящими объектами. Истинные владельцы - это инвесторы в перечисленных выше корпорациях, которые извлекают выгоду от всех конфликтов - физических войн, кибервойн, экономического и политического терроризма.

Банк Англии через The Worshipful Company of Mercers контролирует всю глобальную экономику. Контроль над экономикой США с их стороны существует с 1868 года. TheCityofLondonUK контролирует американскую экономику через Королевский институт международных отношений (Royal Institute for International Affairs), который в свою очередь контролируется Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations - CFR). CFR устанавливает внешнюю политику США с момента их создания.

TheCityofLondonUK держит под контролем Федеральный резерв Нью-Йорка, Всемирный банк и Международный валютный фонд. TheCityofLondonUK контролирует всю денежно-кредитную политику США, которая управляется всеми этими тремя глобалистскими организациями через Биржевой стабилизационный фонд (Exchange Stabilization Fund).

Британская корона и Ост-Индская компания в реальности по-прежнему контролируют экономику всей Америки – от управления данными, корпоративного банковского обслуживания, до отзыва американских ресурсов газа, урана, золота и всех других ценных активов США. Американские активы поступает напрямую в Великобританию, Банк Англии, TheCityofLondonUK и, в конечном счете, в Британскую монархию, самой королеве Елизавете II. США являются простым субъектом Британской монархии. Старшая исполнительная служба США (Senior Executive Service) является лишь исполнителем воли таких корпораций, как Sercо, British Petroleum, Shell, ICAP, British American Tobacco, SABMiller, American Standard Life, Rio Tinto и Ixstrata.

Переплетенная ткань инвестиций поддерживающих войну корпораций создала систему, которая инбредна, замкнута на саму себя и привязана к Великобритании, а через нее - к Риму. В результате ассоциации королевских семей мира, которые являются членами ордена рыцарей Мальты, появилось сообщество экономической разведки, являющееся частью всеобъемлющей инсайдерской торговлей на транснациональном уровне. Монархии должны защищать свои финансовые интересы и передавать активы членам своей семьи. Поэтому многие из богатейших семей вступают в брак внутри клана, чтобы капиталы оставались в семье.

Самые богатые и самые могущественные люди в мире принадлежат Рыцарям Мальты, Конному ордену Гроба Господня в Иерусалиме, Ордену Подвязки, Тевтонским рыцарям и другим орденам. Они клянутся в верности британской короне, а затем Ватикану. Фактически можно констатировать, что Общество Иисуса, иезуиты, участвовали в этих процессах на всех уровнях и неустанно трудились, как солдаты Папы, чтобы создать конечную «инсайдерскую шпионскую сеть» для Банка Ватикана.

Александр Никишин

[b][/b]


Материалы по теме:

Британская корона завершает захват власти над миром
ЕЦБ и Банк Англии не стали менять ключевые ставки
Федеральная резервная система США подняла базовую ставку
Европейские страны отзывают свои золотые запасы из США (ВИДЕО)
Добавлено: 15 май 2018 в 12:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
10 оттенков АвтоВАза: внедорожная версия Лада Веста Кросс в июне появится в современных цветах

10 оттенков АвтоВАза: внедорожная версия Лада Веста Кросс в июне появится в современных цветах

ТНТ покажет сериал

ТНТ покажет сериал "Озабоченные"

Активистка «Femen» устроили голую акцию в Ватикане

Активистка «Femen» устроили голую акцию в Ватикане

Синоптик рассказал о новом температурном рекорде в Санкт-Петербурге

Синоптик рассказал о новом температурном рекорде в Санкт-Петербурге

Новости России
еще новости
Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев

Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев

Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе

Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе

Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу

Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию

Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию

Виктор Литвинов был уверен в победе

Виктор Литвинов был уверен в победе

Министр против культуры: 10 самых странных поступков Владимира Мединского

Министр против культуры: 10 самых странных поступков Владимира Мединского

Волочкова обматерила поклонника: всему виной белая «розочка»»

Волочкова обматерила поклонника: всему виной белая «розочка»»

Новости политики
еще новости
В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель

В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель

Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Патрульная полиция Крыма: В РФ прокомментировали создание украинской структуры

Патрульная полиция Крыма: В РФ прокомментировали создание украинской структуры

Против США взбунтовалась не только Россия

Против США взбунтовалась не только Россия

Новости экономики
еще новости
Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Новости общества
еще новости
Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области

Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области

В Польше будут искать тела под разрушенным памятником воинам УПА

В Польше будут искать тела под разрушенным памятником воинам УПА

Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Происшествия
еще новости
В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

Новости Украины
еще новости
Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США

Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США

NASA показало вертолет, который полетит на Марс

NASA показало вертолет, который полетит на Марс

В Херсоне ограбили ювелирный магазин и сожгли авто

В Херсоне ограбили ювелирный магазин и сожгли авто

Мировые новости
еще новости
Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад

К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад

"Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на "кошачий глаз"

Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)

Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)




Лента новостей
В ЕР посулили наказывать все банки за умышленное исполнение санкций - 12:35 В ЕР посулили наказывать все банки за умышленное исполнение санкцийВ киевский офис Russia Today ворвались неизвестные - 12:34 В киевский офис Russia Today ворвались неизвестныеСМИ анонсировали назначение Суркова полпредом в Приволжье - 12:34 СМИ анонсировали назначение Суркова полпредом в ПриволжьеСотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина - 12:34 Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости УкраинаRenault готовит миниатюрный кроссовер-однобазник Kwid  - 12:33 Renault готовит миниатюрный кроссовер-однобазник Kwid Укртрансгаз: Украина 900 дней не импортирует газ из России - 12:19 Укртрансгаз: Украина 900 дней не импортирует газ из РоссииЗаконопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев - 12:12 Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — ИсаевЗрада: крупнейший немецкий инвестор уходит с Украины - 12:07 Зрада: крупнейший немецкий инвестор уходит с УкраиныБанкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США - 12:06 Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК СШАВ Солнечной системе произошел гигантский взрыв неизвестного происхождения - 12:01 В Солнечной системе произошел гигантский взрыв неизвестного происхожденияМинистр против культуры: 10 самых странных поступков Владимира Мединского - 11:56 Министр против культуры: 10 самых странных поступков Владимира МединскогоСтало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США - 11:49 Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции СШАПатрульная полиция Крыма: В РФ прокомментировали создание украинской структуры - 11:36 Патрульная полиция Крыма: В РФ прокомментировали создание украинской структурыПримите участие в федеральном конкурсе «Читайте Пушкина» - 11:35 Примите участие в федеральном конкурсе «Читайте Пушкина»
Последние новости
В Словакии нашли фрагменты греческого доспеха IV века до нашей эры - 13:41 В Словакии нашли фрагменты греческого доспеха IV века до нашей эры Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram - 13:41 Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях с оговорками - 13:41 Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях с оговорками Кремль возмутился действиями СБУ в отношении российских СМИ - 13:41 Кремль возмутился действиями СБУ в отношении российских СМИ Нидерланды отказались от ПО Касперского из-за «программы кибератак» - 13:40 Нидерланды отказались от ПО Касперского из-за «программы кибератак» Победительница «Евровидения-2018» предпочла гей-парад премии «Муз-ТВ» - 13:40 Победительница «Евровидения-2018» предпочла гей-парад премии «Муз-ТВ» В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель - 13:34 В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель Госдума поддержала законопроект об ответе на санкции США - 13:27 Госдума поддержала законопроект об ответе на санкции США Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России - 13:21 Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России Савченко озвучила условие для возвращения в Россию - 13:05 Савченко озвучила условие для возвращения в Россию Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию - 12:47 Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию Виктор Литвинов был уверен в победе - 12:42 Виктор Литвинов был уверен в победе МИД Франции счел высказывания Кадырова о теракте в Париже недопустимыми - 12:35 МИД Франции счел высказывания Кадырова о теракте в Париже недопустимыми
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"