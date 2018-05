Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Вы удивитесь, но Федеральная резервная система США, главный мировой эмитент, находится под контролем британской короны. В основу всех современных крупных корпораций положена Британская Ост-Индская компания. С ее времен британцы контролировали всю экономическую и банковскую сферу в мире, а агенты королевы – всю финансовую сферу. Существует линейная связь между Ротшильдами, Банком Англии и лондонскими банковскими домами, которые в итоге связывают акционеров Федеральных резервных банков с их дочерними фирмами в Нью-Йорке и TheCityofLondonUK. Двумя основными представителями Ротшильда в Нью-Йорке являются JP Morgan Co. и Kuhn, Loeb & Co. Эти дома организовали Конференцию на острове Джекил, на которой был озвучен Закон о Федеральной резервной системе США, и в дальнейшем провели успешную кампанию по лоббированию и принятию этого закона Конгрессом. Они же приобрели контрольные пакеты акций в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в 1914 году.

Эти фирмы были назначены главными должностными лицами в Совет управляющих Федеральной резервной системы и Федеральный консультативный совет в 1914 году. В этом же году несколько семей, владеющих контрольными пакетами акций в существующих банках, заставили эти банки приобрести контрольные пакеты акций федеральных резервных региональных банков. В августе 1976 года в Палате представителей США был рассмотрен отчет о персонале ФРС, который показал, что в списках акционеров региональных федеральных резервных банков находятся представители тех же семей.

***

Военно-промышленный комплекс США также находится под полным контролем британской короны. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть список главных военных подрядчиков Пентагона и их связи с Виндзорами. Основными военными подрядчиками США являются:

Vanguard Group, State Street Corp, Capital Research Global Investors, Templeton Investment Counsel LLC, Barclays Bank Plc, BlackRock Investment Management (Великобритания) Ltd., Schroder Investment Management, Capital World Investors, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., Bank New York Mellon Corp, Black Rock Advisors, советники Black Rock Fund Advisors, Old Republic International, Wellington Management Company, BlackRock Institutional Trust Company, NA, Evercore Trust Company, NA, FMR, LLC, Invesco Ltd., Franklin Resources, Goldman Sachs Group Inc., T. Rowe Price Group, Inc.

Владельцами этих компаний являются всем известные банковские дома – Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Варбурги и других финансовые генералы. Каждая из этих корпораций владеет основными долями в других корпорациях. Их собственность и финансовые интересы переплетаются, как виноградная лоза. Если же посмотреть еще ближе, то можно обнаружить, что каждая из этих корпораций ведет международный бизнес и инвестируется в международные военные предприятия. Таким образом, они работают против всех национальных государств, ведут транснациональную экономическую войну и зарабатывают деньги со всех сторон любого конфликта, подобно Генри Шредеру, англичанину, который финансировал как Гитлера, так и Англию. Этот тип банковской политики существует на протяжении всей истории Великобритании.

Таким образом, вопреки большинству теорий заговора федеральные резервные региональные банки не являются настоящими объектами. Истинные владельцы - это инвесторы в перечисленных выше корпорациях, которые извлекают выгоду от всех конфликтов - физических войн, кибервойн, экономического и политического терроризма.

Банк Англии через The Worshipful Company of Mercers контролирует всю глобальную экономику. Контроль над экономикой США с их стороны существует с 1868 года. TheCityofLondonUK контролирует американскую экономику через Королевский институт международных отношений (Royal Institute for International Affairs), который в свою очередь контролируется Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations - CFR). CFR устанавливает внешнюю политику США с момента их создания.

TheCityofLondonUK держит под контролем Федеральный резерв Нью-Йорка, Всемирный банк и Международный валютный фонд. TheCityofLondonUK контролирует всю денежно-кредитную политику США, которая управляется всеми этими тремя глобалистскими организациями через Биржевой стабилизационный фонд (Exchange Stabilization Fund).

Британская корона и Ост-Индская компания в реальности по-прежнему контролируют экономику всей Америки – от управления данными, корпоративного банковского обслуживания, до отзыва американских ресурсов газа, урана, золота и всех других ценных активов США. Американские активы поступает напрямую в Великобританию, Банк Англии, TheCityofLondonUK и, в конечном счете, в Британскую монархию, самой королеве Елизавете II. США являются простым субъектом Британской монархии. Старшая исполнительная служба США (Senior Executive Service) является лишь исполнителем воли таких корпораций, как Sercо, British Petroleum, Shell, ICAP, British American Tobacco, SABMiller, American Standard Life, Rio Tinto и Ixstrata.

Переплетенная ткань инвестиций поддерживающих войну корпораций создала систему, которая инбредна, замкнута на саму себя и привязана к Великобритании, а через нее - к Риму. В результате ассоциации королевских семей мира, которые являются членами ордена рыцарей Мальты, появилось сообщество экономической разведки, являющееся частью всеобъемлющей инсайдерской торговлей на транснациональном уровне. Монархии должны защищать свои финансовые интересы и передавать активы членам своей семьи. Поэтому многие из богатейших семей вступают в брак внутри клана, чтобы капиталы оставались в семье.

Самые богатые и самые могущественные люди в мире принадлежат Рыцарям Мальты, Конному ордену Гроба Господня в Иерусалиме, Ордену Подвязки, Тевтонским рыцарям и другим орденам. Они клянутся в верности британской короне, а затем Ватикану. Фактически можно констатировать, что Общество Иисуса, иезуиты, участвовали в этих процессах на всех уровнях и неустанно трудились, как солдаты Папы, чтобы создать конечную «инсайдерскую шпионскую сеть» для Банка Ватикана.

Александр Никишин

[b][/b]