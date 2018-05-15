Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС

За прошедшие сутки зафиксировано 42 прицельных обстрела оборонительных позиций подразделений Объединенных сил. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один наших защитник ни был ранен.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 17 прицельных вражеских обстрелов. Запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также минометы 82-го калибра боевики оккупационных администраций РФ неоднократно применяли по позициям подразделений Объединенных сил в районах Зайцево, Железного, Золотого, Троицкого.

Провокационные обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы вблизи Екатериновки, Новозвановки, Зайцево, Луганского, Светлодарска, Железного и Крымского.

Всего за прошедшие сутки враг выпустил по нашим оборонительным позициям на Луганском направлении более 90 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

На Донецком направлении за прошедшие сутки со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксировано 25 провокационных прицельных обстрелов.

На этом направлении враг в основном активно применял гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Провокационные вражеские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Водяное, Пищевик, Гнутово, Марьинка, Авдеевка, Талаковка, Опытное, Лебединское, Широкино, и по защитникам шахты Бутовка.

Фото: