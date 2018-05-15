Более 100 кинологических расчетов в составе 21 команды ВС РФ принимают участие в третьем отборочном этапе Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Более 100 кинологических расчетов, представляющих 21 команду, поборются за право называться лучшими в рамках третьего этапа кинологического конкурса «Верный друг», который проходит в период с 14 по 21 марта 2018 г. в пунктах постоянной дислокации.

Сегодня в девяти субъектах Российской Федерации на территории четырех военных округов и Северного флота стартовали окружные этапы, а в Воздушно-космических силах, Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-десантных войсках и центральных органах военного управления Минобороны России - видовые этапы конкурса.

Для проведения индивидуальной подготовки кинологов и дрессировки служебных собак, было задействовано более 50 специально оборудованных мест

в воинских частях по всей стране.

На первом этапе, за право стать лучшими среди соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, где спецификой военной службы предусмотрено использование служебных собак, состязались порядка 60 команд и более 250 кинологов со служебными собаками.

Второй этап конкурса проводился уже в объединениях ВС РФ с участием 30 команд в количестве 150 кинологов со своими питомцами.

Лучшие кинологи со служебными собаками продемонстрируют свои достижения на всеармейском этапе соревнований, который пройдет уже в конце мая с.г. в 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области.

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По итогам конкурса кинологов в 2017 году команда Вооруженных Сил Российской Федерации заняла первое место. В конкурсе также приняли участие команды военных кинологов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта, а также команда ДОСААФ России.