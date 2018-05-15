Более 100 российских боксеров сразятся в Кемерово за призы Юрия Арбачакова

XXV всероссийские соревнования по боксу на призы экс-чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Юрия Арбачакова с участием более 100 спортсменов стартуют во вторник в Кемерово, сообщает пресс-служба областной администрации.

"С 15 по 19 мая в спортивно-развлекательном комплексе "Арена" состоятся XXV всероссийские соревнования по боксу на призы Юрия Арбачакова, заслуженного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов. Сражаться на кемеровском ринге будут более 100 боксеров из разных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами масштабных состязаний стали Федерация бокса России, Федерация бокса Кемеровской области при поддержке администрации Кемеровской области и мэрии Кемерово.

Победителей определят в десяти весовых категориях. Соревнования позволяют спортсменам при выполнении соответствующих условий и требований получить спортивное звание "Мастер спорта России".

Как рассказал РИА Новости один из организаторов, турнир проводится в столице Кузбасса с 1993 года по идее самого Юрия Арбачакова - первого российского боксера, ставшего чемпионом мира среди профессионалов по версии WBC и девять раз защитившего это высокое звание.

В этом году в рамках турнира организуют конкурс фотографий "#ЖИВИБОКСОМ" в соцсетях и юбилейный флешмоб. Торжественное открытие соревнований состоится 15 мая в 18.00 (14.00 мск). Вход в первые дни соревнований будет бесплатным для всех желающих, билеты продают только на финальные бои.