Британец утверждает, что знает точную дату вторжения инопланетного разума на Землю

Мужчина утверждает, что инопланетяне сообщили ему точную дату вторжения на Землю и наступления конца света для человечества.

42-летний житель Великобритании уверяет, что его похищали инопланетные существа. Ему удалось узнать от них важную информацию о том, что конец света для землян наступит 18 мая 2018 года. Именно в этот день намечено глобальное вторжение на Землю.

Внеземные существа вторгнуться в период с 16 по 18 мая, уверяет британец, они планируют захват и уничтожение всего человечества. Разрабатываемый десятилетиями план предусматривает колонизацию Земли всего за два часа. Первыми подвергнутся истреблению страны Европы, потом придет черед России и США. Захват остальной территории произойдёт мгновенно, сообщает vistanews.

Британец не смог уточнить как именно будет происходить уничтожение жителей Земли, однако утверждает, что видел на инопланетном корабле странное оружие.

Совершить побег из плена ему удалось 10 мая, благодаря оплошности инопланетных существ.

Британец сразу же отправился в полицию Лондона, где поделился имеющейся информацией. Его слова не были восприняты всерьёз, однако «пострадавший» настроен решительно. Он обратился к средствам массовой информации с заявлением. Журналисты всерьез восприняли его сообщение о конце света. Информатор ведет себя адекватно и рассказывает массу подробностей о своем нахождении в инопланетном плену.

Можно как угодно относиться к подобному заявлению, однако в последнее время появилась масса доказательств на фото и видео, которые подтверждают активность НЛО вокруг нашей планеты.