Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии?

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини назначен главным тренером сборной Италии по футболу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию футбола Италии.

Официально Манчини будет представлен в качестве нового главного тренера «скуадра адзурра» 15 мая.

Прежний главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура покинул свой пост осенью 2017 года после провального выступления национальной команды в отборе на чемпионат мира 2018 года: Италия впервые за 60 лет пропустит финальную стадию мундиаля.

Что касается Манчини, непосредственно перед назначением главным тренером сборной Италии он досрочно покинул тренерский штаб «Зенита», который в этом сезоне занял лишь пятое место в чемпионате России.