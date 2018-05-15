ЦБ озвучил новые тарифы ОСАГО

Коридор базовых тарифов ОСАГО изменится на 20%, вверх и вниз. По заверению заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина, реформа должна стартовать летом текущего года, сообщило RNS.

Было проведено несколько «базовых прикидок», чтобы понять, как может измениться цена в связи с изменением тарифного коридора. Сейчас средний водитель платит 5,8 тысячи рублей за полис, в будущем будет платить 7 тысяч рублей, пояснил Чистюхин. Он также отметил, что по «дешевому полису» стоимость составит 1,7 тысяч рублей (сейчас это 1,5 тысячи рублей).

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство поддерживает полную либерализацию тарифов ОСАГО, при этом тарифы могут как упасть, так и вырасти, сообщает РИА Новости.