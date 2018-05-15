День 15 мая в истории

Международный день семей.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года. В документе говорилось, что празднование этого дня предоставляет возможность привлечь внимание органов государственной власти, местного самоуправления, СМИ и общественности к проблемам семьи, к проведению мероприятий, целевых акций в поддержку семьи.

Тематика этого дня каждый год разная. В этом году главной темой Международного дня семей будет «Семья и инклюзивное общество».

Международный день климата

Этот экологический праздник был учрежден по инициативе метеорологов для привлечения внимание общественности к проблемам изменения климата и необходимости его защиты.

В 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро более 180 стран мира подписали Конвенцию ООН об изменении климата. В документе определены общие принципы действий государств, которые направлены на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на безопасном для климатической системы Земли уровне.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

Учреждён на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году.

Право на отказ от военной службы гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека.

В России 1 января 2004 года вступил в силу федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», который регулирует отношения, связанные с реализацией россиянами своего права на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Документ определяет альтернативную гражданскую службу как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами РФ взамен военной службы по призыву.

26 лет назад (1992) в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ).

В 1993 году к нему при­соединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу во всех девяти стран в апреле 1994 года. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

14 мая 2002 года в Москве было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию - Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

30 лет назад (1988) начался вывод советских войск (Ограниченный контингент советских войск) из Афганистана.

Советские войска были введены в Афганистан в декабре 1979 года на основании советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

За 10 лет присутствия СССР в этой стране, военную службу здесь прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из них 546 тысяч были непосредственными участниками боевых действий. Погибли почти 15 тысяч советских военнослужащих, десятки пропали без вести, почти 54 тысячи получили ранения.

Согласно Женевским соглашениям, подписанным 14 апреля 1988 года, в период с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года из Афганистана должны были быть выведены советские войска, а США и Пакистан — прекратить поддержку повстанцев.

61 год назад (1957) с космодрома «Байконур» был осуществлен первый запуск ракеты.

Решение о строительстве космодрома было принято в феврале 1955 года, а в мае 1957 года был принят в эксплуатацию первый стартовый комплекс.

15 мая 1957 года были проведены ис­пытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Из-за пожара в хвостовом отсеке ракета пролетела всего лишь 400 метров. В августе того же года прошёл первый успешный запуск Р-7. А 4 октября 1957 года специалистами космодрома был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.

В настоящее время Байконур — один из самых рабочих космодромов мира. Его общая площадь без учета районов падения отделяемых частей ракетоносителей составляет 6717 кв. км. В составе космодрома: 5 стартовых комплексов, 3 шахтные пусковые установки, более 35 технических комплексов для предстартовой подготовки ракета-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков.

83 года назад (1935) открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением до станции «Смоленская».

Постановление Пленума ЦК ВКП(б) «О строительстве в Москве метрополитена с 1933 года» было принято в 1931 году. Первая очередь подземки, которую строили рабочие со всего Советского Союза, была завершена к октябрю 1934 года, а в феврале 1935 года по ней прошёл первый пробный поезд.

15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением до станции «Смоленская». Первая линия включала 13 станций, а общая протяженность путей составляла около 11,5 километров. В первый же день услугами московского метро воспользовалось около 370 тысяч человек.

Сегодня в московском метрополитене 215 станций, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. В 2017 году было перевезено около 2,5 миллиарда пассажиров.

151 год назад (1867) было основано Российское общество Красного Креста.

В этот день император Александр II подписал указ об образовании Общества попечения о раненых и больных воинах. Его почетными членами стали император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства России. Общество находилось под покровительством императрицы Марии Александровны. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста.

В 1923 году представители обществ РСФСР, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Азербайджана образовали Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяц.

После распада СССР его приемников на территории нашей страны стало Российское общество Красного Креста (в 2001 году организация получила название «Российский Красный Крест»).

Сегодня общество является старейшей общественной организацией в России. В его структуру входят региональные отделения, которые работают во всех 85 субъектах России.

534 года назад (1484) в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

Он был построен по приказу Ивана III под руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина. Строительство храма велось пять лет, после чего он был освящён в честь праздника Благовещения митрополитом Геронтием.

На протяжении столетий Благовещенский собор был домовой церковью русских великих князей и царей. Здесь хранились священные реликвии (мощи, особо почитаемые иконы, старинные книги). В храме совершались обряды бракосочетания и крещения детей, а также он использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, шествий во время религиозных праздников. Настоятель собора традиционно являлся духовником царя.

После революции 1917 года собор был закрыт. С 1993 года в храме возобновлены богослужения на Благовещение, которые совершает патриарх Московский и всея Руси.

70 лет назад (1948) началась первая Арабо-израильская война.

Войскам семи арабских стран (Иордании, Египта, Сирии, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии, Йемена) противостояла Армия обороны провозглашенного 14 мая 1948 года Израиля (ЦАХАЛ).

Вторжение арабских войск на территорию Израиля стало ответом на реализацию плана ООН по разделу Палестины на еврейское и арабское государства.

В январе 1949 года под эгидой ООН начались мирные переговоры. С февраля по июль воюющие стороны заключили с Израилем мирные соглашения, установившие демаркационные линии и несколько демилитаризованных зон и зафиксировавшие временные рубежи прекращения огня, а не государственные границы. Также не был определен международный статус Иерусалима.

По итогам войны Израиль захватил большую часть территории, которая была предназначена ООН для арабского государства, а также западную часть Иерусалима.

88 лет назад (1930) американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.

До этого бортпроводниками были только мужчины. В 1930 году в США возникла идея привлечь к работе бортпроводников молодых девушек. Это должно было стать рекламой пассажирских авиаперевозок. Первой стюардессой стала Эллен Чёрч, которую наняла авиакомпания United Airlines.

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