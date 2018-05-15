Дочери Петра Порошенко отгуляли выпускной в престижном британском колледже – фото появились в Сети

Дочери Петра Порошенко, 18-летние двойняшки Евгения и Александра, отгуляли выпускные в престижном британском колледже Concord College.

Несмотря на то, что последний экзамен в учебном заведении назначен на 30 июня, выпускной бал был 12 мая. В соответствии с традицией выпускники, одетые в вечерние костюмы и платья, приняли участие в фотосессии.

Александра и Евгения параллельно обучались и на родине – в Кловском лицее иностранных языков №77, расположенном в Киеве.

По данным источника, в этом же колледже проходит обучение и старший сын президента Украины – Алексей Порошенко, чей выпускной состоится в 2019 году.

В дальнейшем дочери Порошенко планируют поступать в британский вуз.

Фото с выпускного бала дочерей Петра Порошенко появились в Сети.