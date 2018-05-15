Египет – хит сезона? Nuteki взорвали танцполы

Долгожданная премьера! Группа NUTEKI представила песню #ЕГИПЕТХИТ. Мощная, энергичная композиция, вне жанра и шаблона. Команда подготовила музыкальную бомбу - современное звучание, честные эмоции и припев на века (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.Вокалист группы, лидер и идейный вдохновитель Mishanuteki поделился, что песня была изначально просто шуткой, родившейся в ходе записи нового альбома."Пока Billnuteki настраивал гитару я включил басовый синт и переднюю камеру телефона и стал напевать просто по приколу "Ой Египет Турция". Выложил это в сторис с вопросом "Египет - хит?". После этого мой акаунт взорвался. Столько сообщений в личку с упоминанием того, что-то типо "чувак, мне это не совсем удобно говорить, но это хит, не вылезает из головы" в общем сотни сообщений в час с таким содержанием. После мы повторили опрос, где 98% проголосовали "ЗА". Наши люди поддержали и мы рискнули попробовать абсолютно новый формат".#ЕГИПЕТХИТ, как горячая путевка, притягательна, интересна и обещает подарить каждому настоящий эмоциональный взрыв!Песня про людей и о людях; о лете, жизни и отдыхе - все это часть нашей жизни. NUTEKI действовали, отодвинув все предубеждения, законы и стереотипы. Были максимально честны с собой и слушателем.Лови наш кайф, включай #ЕГИПЕТХИТ Никакой надзор не заблокирует наш врыв!