Экс-футболист "Астон Виллы" Сэмюэл погиб в возрасте 37 лет в результате аварии

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший игрок "Астон Виллы" и сборной Тринидада и Тобаго Джей-Ллойд Сэмюэл погиб на 38-году жизни в результате аварии, сообщается в официальном микроблоге Ассоциации футбола Тринидада и Тобаго в Twitter.

"Мы получали ужасные новости, что экс-игрок нашей сборной, "Астон Виллы" и "Болтона" Джей-Ллойд Сэмюэл погиб в результате автомобильной аварии этим утром в Англии. Ассоциация и его бывшие партнеры по команде выражают глубокие соболезнования его семье в это трудное время", - говорится в сообщении.

Сэмюэл за свою карьеру также выступал за английские "Джиллингем", "Кардифф Сити" и "Эгертон", а также иранские "Эстегляль" и "Пайкан". В 2001 году в составе "Астон Виллы" он стал обладателем Кубка Интертото.