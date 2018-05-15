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Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки


Добавлено: 15 май 2018 в 14:55, Категория: Политика
Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки

Эксперт рассказала о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Центральноафриканской республикой.

Африка становится комфортным регионом для ведения бизнеса: недавно 44 страны региона подписали соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Эксперты рассчитывают, что остальные страны континента тоже присоединятся к соглашению. Создание единого африканского рынка приведет к масштабному интеграционному союзу с совокупным ВВП более двух триллионов долларов.

На ПМЭФ Россия и Африка планируют обсудить расширение торгово-экономического сотрудничества. Председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталья Цайзер рассказал ФБА «Экономика сегодня» о перспективах развития отношений между странами. 

По ее словам, инвестиции в африканский континент скоро принесут дивиденды: Африка обладает большим количеством минеральных ресурсов, активно развивает сельское хозяйство. Она добавила, что сотрудничество между Россией и Африкой взаимовыгодно.

Эксперт рассчитывает, что Россия привезет в Африку доступную электроэнергию и атомную энергетику. Также, вполне возможно сотрудничество в сфере IT, развития инфраструктурных проектов и сельского хозяйства, добавила Цайзер. 

Цайзер подчеркивает, что Россия может конкурировать с другими международными игроками в регионе: поддержка СССР африканских стран в годы апартеида заложила фундамент для развития дружеских и деловых взаимоотношений.  Кроме того, Россия — страна простых и конкурентноспособных технологий: для африканских стран, которые пытаются генерировать профессиональную рабочую силу, важно использовать простые, эффективные и недорогие технологии, заключила эксперт.


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Добавлено: 15 май 2018 в 14:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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