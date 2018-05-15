ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за отказ в выдаче загранпаспорта

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере двух тысяч евро за то, что в течение пяти лет миграционные службы и российские суды отказывались выдать ему загранпаспорт из-за наличия у оппозиционера уловного срока по делу «Кировлеса».

В апреле 2017 года Навальному плеснули в лицо зеленкой, и ему понадобилось лечение за границей для восстановления зрения. Он смог получить документ только после того, как обратился с просьбой о помощи к главе администрации президента Антону Вайно.

Напомним, в октябре 2017 года ЕСПЧ счел решение российского суда по делу «Ив Роше» несправедливым и политически мотивированным. Он присудил братьям Алексею и Олегу Навальным выплату в размере 76 тысяч евро.