ФГР признала судейство серии "Университет-Нева" - "Спартак" квалифицированным

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Василий Конов-мл. Федерация гандбола России (ФГР) признала судейство серии между клубами "Университет Лесгафта-Нева" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва) квалифицированным, заявил президент организации Сергей Шишкарев.

Во вторник исполком ФГР рассмотрел вопросы, связанные с работой судей в полуфинальных матчах чемпионата России "Университет Лесгафта-Нева" - "Спартак".

"Судейская комиссия и инспектор матча признали, что судейство было квалифицированным, протест, по сути, отклонен. Был проведен детальный анализ. Да, были ошибки, но они совершались в обе стороны, и принципиально на результат матча они повлиять не могли, - сказал Шишкарев журналистам. – Также было допущено много ошибок со стороны организатора матча - "Спартака". Мягко говоря, арена в Кунцево - не то место, в котором можно проводить соревнования".

"За то, что "Спартаком" не были выполнены регламентные требования, на клуб наложен серьезный денежный штраф и указано на недопустимость повторения подобных фактов, - продолжил он. – Также было отмечено, что эмоции перехлестывали со стороны и руководства, и игроков "Невы", за что часть игроков понесли условные наказания".

"Спартак" выиграл серию у "Университета-Невы" со счетом 2-1. Третья встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой "красно-белых" в дополнительное время со счетом 32:30. После этой игры болельщики петербургской команды написали открытое письмо Шишкареву, в котором пожаловались на работу арбитров и попросили провести тщательный анализ матча и дать аргументированное заключение по работе судей на площадке и судьи-инспектора.

Глава ФГР отметил, что судейство в этих матчах ляжет в основу методического материала. "Будет проведен большой семинар с участием тренеров и инспекторов, судей, руководителей команд, чтобы прийти к однозначному трактованию той или иной ситуации", - заметил Шишкарев.