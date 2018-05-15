Франция подарила Крым России (ФОТО)

Министерство культуры Франции «подарило» Крым России, на своем официальном сайте назвав Севастополь российским городом.

На сайте ведомства была опубликована карта, на которой указаны участники международной акции «Ночь музеев — 2018», с описанием музеев и адресами. При этом Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого, указанный среди участников, был подписан как российский. В справке указывалось, что он находится по адресу: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация».

Однако через некоторое время в Париже решили «вернуть» полуостров Украине.

В настоящее время адрес музея исправлен на «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина».