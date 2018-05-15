Генконсул в Гамбурге шокирована информацией о Марущинце

Генеральный консул Украины в Гамбурге Оксана Тарасюк заявила, что никогда не слышала от консула Василия Марущинца высказываний антисемитского характера. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба генконсульства в Гамбурге.

«Глубоко шокирована информацией об антисемитских высказываниях консула В. Марущинца, которая была опубликована в интернете в воскресенье. Никогда не слышала от консула антисемитских или иных заявлений, которые разжигали межнациональную рознь. Я лично решительно осуждаю любые проявления антисемитизма, ксенофобии, дискриминации и восславление фашизма. В цивилизованном мире не может быть места антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь», — сказано в заявлении Тарасюк.

Ранее советник премьера Сергей Попик рассказал, как будет проходить разбирательство с Василием Марущинцом.

Фото: пресс-служба генконсульства в Гамбурге