Германия подарит санитарные автомобили для прифронтовой зоны Донбасса

Больницам Попасной, Светлодарска, Торецка и Авдеевки будут бесплатно переданы санитарные автомобили. Об этом сообщили в Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Отмечается, что о передаче четырех санитарных автомобилей для больниц вдоль контактной линии будет объявлено на пресс-конференции Действуем вместе: партнерство и диалог, которая состоится 17 мая.

В конференции примут участие первый вице-премьер-министр Степан Кубив, парламентский статс-секретарь Мария Флаксбарт и посол Германии Эрнст Райхель.

«Приобретение этих автомобилей и средств неотложной медицинской помощи является продолжением нашей обширной активной деятельности в Украине», — сказала Флаксбарт, которая осуществит свою первую официальную поездку в Киев.

«При помощи этих автомобилей можно будет транспортировать раненых и больных в лучше оборудованные больницы для дальнейшего лечения. Таким образом будут спасены жизни людей», — сказала она.

На конференции около 400 экспертов обменяются мнениями относительно опыта и перспектив сотрудничества.