Гламурная Блейк Лайвли и элегантный Райан Рейнольдс на премьере фильма "Дэдпул 2" в Нью-Йорке"

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Пока одни звезды покоряют красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля, другие их коллеги занимаются тем же самым, но только в США. На нью-йоркскую премьеру фильма "Дэдпул 2" (Deadpool 2) вчера пожаловала одна из самых ярких голливудских пар — Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Актер, к слову, не только исполнил одну из главных ролей в фильме, но также принял участие и в написании сценария к картине.

41-летний Рейнольдс, впрочем, как и всегда, предстал перед публикой в очень элегантном образе и выбрал костюм-тройку от Brunello Cucinelli и стильные ботинки от Christian Louboutin.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк же пошла вразрез со стилем супруга и появилась на мероприятии в гламурном наряде. 30-летняя актриса в этот вечер в прямом смысле слова блистала. Во-первых, черное платье, расшитое пайетками, от Brandon Maxwell, уже само по себе привлекло к себе внимание. Однако деталь в виде завязанного на талии звезды большого красного банта сделала наряд еще более ярким. Во-вторых, в глаза, конечно, сразу бросились ее длинные черные серьги от Ofira jewelry, свисавшие ниже плеч, а также кольца от Lorraine Schwartz, надетые на фалангу пальцев. Ну, и в-третьих, очень оригинальным был ее разноцветный клатч в виде кассетной пленки. Дополнила свой образ она черными босоножками от Christian Louboutin.

В макияже Блейк сделала акцент на губы и подобрала помаду в тон своему банту. Свои волосы она распустила, сделала их слегка волнистыми и зачесала назад.