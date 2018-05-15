Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях с оговорками

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран. В нижней палате парламента предложили существенно скорректировать редакцию документа, но признали целесообразность контрмер в интересах России и ее граждан. Об этом пишет РИА Новости.

В первоначальной редакции, предложенной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предлагаются 16 ответных мер. Несколько профильных комитетов, общественные организации и бизнес-сообщество настояли на доработке документа ко второму чтению. В частности, должны быть исключены упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг.

Было также предложено расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.

Помимо этого санкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе, лекарства.

Правительству также предложили учесть при подготовке нового варианта положения о поддержке, отраслей, предприятий и моногородов, пострадавших от антироссийских санкций.