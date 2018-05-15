Госдума одобрила законопроект об ответственности за исполнение санкций

Нижняя палата российского парламента в первом чтении единогласно одобрила законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств.

Проект был инициирован спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Его соавторами стали представители всех фракций думы и оба первых вице-спикера. За исполнение антироссийсих санкций документ предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы сроком до трех лет, арест до шести месяцев лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тысяч руб.

Ранее Госдума приняла в первом чтении с поправками законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран. Ко второму чтению из документа должны быть исключены упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, а также расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.