Группа Главкомата ВМФ проводит проверку организации учебного процесса в военно-морских образовательных учреждениях во Владивостоке

Рабочая группа представителей Главного командования ВМФ России проводит плановую проверку организации учебного процесса и профориентационной работы в военно-морских образовательных заведениях, дислоцированных в главной базе Тихоокеанского флота г. Владивостоке.

В рамках работы рабочей группы, предусмотрена проверка учебного процесса в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им.С.О. Макарова и филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке.

В ходе проверки будет проанализирована работа руководящего и преподавательского состава этих учебных заведений по внедрению новых подходов в процесс подготовки профессиональных кадров для Военно-Морского Флота, включению в преподаваемые дисциплины практического опыта, полученного в ходе действий сил Военно-Морского Флота против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, а также организация профессионально-ориентационной работы.

Группа офицеров Главного командования ВМФ и, в частности, помощник главнокомандующего ВМФ по военному образованию капитан 1 ранга Олег Сурганов примет участие в организационном совещании государственной экзаменационной комиссии в Тихоокеанском высшем военно-морском училище, а также проверит уровень профессиональной подготовки преподавательского состава.

В филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке будет проверена работа руководящего состава по выполнению указаний главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва по обеспечению более тесного взаимодействия довузовских военно-морских учебных заведений с высшими военно-морскими образовательными учреждениями, структурными подразделениями Тихоокеанского флота, участию нахимовцев в мероприятиях, связанных с вопросами военного кораблестроения на верфях Приморья, организации практики нахимовцев на кораблях.