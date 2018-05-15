"Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на "кошачий глаз"

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычной галактики NGC 1032 в созвездии Кита, ставшей похожей на кошачий глаз из-за того, что мы смотрим на нее почти сбоку, сообщает сайт космического телескопа.Как сегодня считают астрономы и космологи, Вселенная содержит в себе примерно равное количество эллиптических и спиральных галактик, заметно различающихся не только своей формой, но и историей формирования и тем, какие типы звезд в них обитают и формируются.В отличие от достаточно однообразных эллиптических галактик, спиральные галактики выглядят очень пестро. Они могут обладать как двумя, так и четырьмя или еще большим числом "рукавов" в их центре может присутствовать так называемая перемычка, особая плотная группа звезд, и сама форма спиралей может достаточно сильно различаться.Еще в 1926 году Эдвин Хаббл предположил, анализируя фотографии известных тогда спиральных и эллиптических галактик, что их форма далеко не случайна и что она отражает историю их эволюции. Впоследствии выяснилось, что эволюция галактик шла ровно в противоположную сторону, чем думал Хаббл, однако придуманная им последовательность оказалась действительно связана с химическим составом, формой, структурой и некоторыми другими чертами галактик.