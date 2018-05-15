Разошлись с ведущими во мнении и приняли с Аленой решение покинуть проект. Мы это место любим и ценим, но все же мы тоже люди, и есть определенные разногласия с ведущими, с которыми мы мириться не намерены. Уходить куда нам на первое время есть. У меня есть сестра, она сейчас находится в Израиле и квартира ее свободна. Первое время можем пожить там. Потом будем что-то искать, снимать жилье, искать работу и двигаться дальше. В любом случае без дела в Москве сидеть не получится. Потому что у нас с Аленой здесь нет ни родственников, ни поддержки. И первым делом для меня сейчас важно найти работу, чтобы какую-то копеечку зарабатывать.
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Новости » Шоу-бизнес » Илья Яббаров и Алена Савкина приняли решение покинуть проект
Илья Яббаров и Алена Савкина приняли решение покинуть проект
Добавлено: 15 май 2018 в 13:47, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 май 2018 в 13:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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