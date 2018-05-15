Итальянские «Движение 5 звёзд» и «Лига» согласуют кандидатуру премьера до 17 мая

В Италии руководители «Движения 5 звёзд» и партии «Лиги», получив от президента Серджо Маттареллы дополнительное время на ведение переговоров по созданию правительства, продолжили доработку его программы, а также согласование состава и кандидатуры премьера.

Вместе с тем, обращает на себя внимание, что обе политические силы, являющиеся формальными победителями мартовских парламентских выборов, неожиданно для всех объявили, что намерены на этой неделе провести внутренние «референдумы», чтобы выяснить у своих активистов, а также и избирателей, отношение к принимаемым совместным решениям.

Первыми с подобной инициативой выступили «пятизвёздочники», которые, согласно сообщениям СМИ, проведут голосование среди зарегистрированных членов движения в четверг и пятницу. Для выяснения настроений «базы», как всегда, будет задействована оперативная интернет-платформа Rousseau.

«Лига», последовавшая примеру Д5З, планирует организовать опрос в воскресенье, установив на улицах и площадях городов палатки с урнами для голосования. Мнения смогут высказать не только члены этой партии, но и избиратели, поддерживающие всю правоцентристскую коалицию, в которую также входят «Вперёд, Италия» и «Братья Италии».

Многие обозреватели считают, что предстоящие «референдумы» задуманы не случайно, так как, учитывая наличие серьёзных разногласий по многим ключевым вопросам готовящегося «правительственного контракта», их весьма вероятный негативный результат может в дальнейшем служить оправданием возможного провала затянувшейся попытки создать правящую коалицию.

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В пользу этого, например, говорят настроения, царящие в лагере правоцентристов. «Риск неудачи переговоров «Лиги» и Д5З существует, так как они уже вчера обещали Маттарелле представить кандидатуру премьера, но оказались не в состоянии сделать это», — цитирует координатора партии «Братья Италии» Гуидо Гроссо La Repubblica.

Газета приводит также мнение бывшего министра в правительстве Берлускони, отвечавшего за выполнение правительственной программы, Джанфранко Ротонди, прозванного в Италии Нострадамусом, который считает, что «выборы уже близко». «Хорошенько подумать, прежде чем подписывать правительственный договор», — советует федеральному секретарю «Лиги» лидер «Братьев Италии» Джорджиа Мелони.

Прекратить попытки создать правительственную коалицию «лигистов» и «пятизвёздочников» призывал заместитель председателя палаты депутатов, демократ Этторе Розато. «Не знаю, — сказал он, — кто окажется более подготовленным к выборам в случае их проведения, но страна нуждается в правительстве. Говорящие же о своей победе вот уже 70 дней не могут создать его, а только спорят по всем вопросам».

При любом исходе, пишет ANSA, в Д5З и «Лиге» намерены уже к четвергу согласовать спорные вопросы правительственное программы. Речь, отмечает агентство, прежде всего, идёт о крупных инфраструктурных проектах, миграционной политике, безопасности, отношений к требованиям Евросоюза.

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