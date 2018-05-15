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Из щита демократии Америка превратилась в мировую угрозу, — Le Figaro


Добавлено: 15 май 2018 в 09:06, Категория: Новости на сегодня
Из щита демократии Америка превратилась в мировую угрозу, — Le Figaro

Выйдя из ядерной сделки с Ираном, одобренной ООН, США показали себя нарушителем международного права, замечает обозреватель Le Figaro Николя Бавере.

При этом продолжение переговоров с Северной Кореей демонстрирует готовность Америки пожертвовать безопасностью союзников ради собственной. При подобной непоследовательности и ненадёжности Соединённых Штатов Европе следует взять ответственность за судьбу международного сообщества и права — так же как и собственную — на себя, уверен эксперт.

Выход США из ядерной сделки с Ираном, заключённой в Вене 14 июля 2015 года, не стал неожиданностью, однако его последствием стал полный разворот международных ролей, считает французский адвокат и публицист Николя Бавере.

Иран, который часто называют государством-изгоем, выполняет свои обязательства в области ядерных разработок, что подтверждается экспертами МАГАТЭ. В то же время США сначала нарушают договорённости об отмене санкций в отношении Ирана, а затем «отбрасывают за ненадобностью» международное право и нарушают резолюцию ООН, одобрившую заключённое в Вене соглашение.

Таким образом, по мнению автора, Соединённые Штаты запустили «дьявольский штопор». Иранские консерваторы под предводительством Верховного лидера Али Хаменеи видят в этом решении подтверждение своих прежних опасений, что сделка окажется обманом.

Высока вероятность, что теперь ядерная программа будет восстановлена с целью создания ядерного оружия, способного обеспечить защиту режиму, что, в свою очередь, побудит США и Израиль нанести превентивный удар, прогнозирует эксперт.

Как напоминает Бавере, в Сирии конфронтация между Ираном и Израилем уже усилилась, рискуя вывести региональный конфликт на международный уровень и способствовать ещё большему распространению ядерного оружия.

«Саудовская Аравия, Турция и Египет не собираются уступать Ирану монополию на обладание ядерным оружием», — поясняет автор.

Всё это в конечном итоге может привести к росту мировых цен на нефть и создать угрозу для развития мировой экономики, предупреждает эксперт.

Одновременно с этим Трамп готовится к встрече с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, во владении которого уже находится от 13 до 20 ядерных боеголовок, баллистическая сила которых позволяет наносить удары по территории Соединённых Штатов. И существует вероятность увеличения их количества до 59 к 2020 году.

Эта встреча представляет исключительную важность для судьбы Корейского полуострова, которая до сих пор во многом зависит от США, тем не менее Ким Чен Ын будет выступать на предстоящих переговорах «с позиции силы — в стратегическом и геополитическом, если не экономическом плане».

Этот саммит ознаменует собой первый успех Пхеньяна на международной арене, признание международного статуса Северной Кореи как ядерной державы и откроет для неё перспективы «реинтеграции в международное сообщество».

При этом, как отмечает автор статьи, в прошлом «Северная Корея никогда не исполняла взятых на себя обязательств по отношению к международному сообществу» и продолжала разрабатывать ядерную программу и в 1994-м, и в 2005-м, и в 2007 году, получая при этом продовольственную, экономическую и энергетическую помощь, предоставляемую ей в обмен на заморозку программы.

Однако наличие ядерного арсенала даёт Пхеньяну возможность ставить свои условия на переговорах. За перспективой мирного соглашения кроется желание Пхеньяна добиться вывода с территории Южной Кореи 28,5 тыс. американских военных.

За отказом от испытаний межконтинентальных баллистических ракет — намерение сохранить ядерный арсенал ближнего и среднего радиуса действия, нацеленного против Южной Кореи и Японии.

Вот почему Трамп готов заключить с Северной Кореей точно такое же соглашение, от которого он отказывается в отношении Ирана, — «мимоходом подтверждая тот факт, что атомная бомба остаётся основным оружием диктаторов для защиты от попыток смены режима, подпитываемых США», — поясняет эксперт.

По той же причине обоснованы опасения Японии, Южной Кореи и Тайваня, «безопасность которых приносится в жертву безопасности США» — союзника, который должен был их защищать.

«Вывод не обнадёживает. США, придававшие уверенность демократическим странам с 1945 года, становятся для них угрозой из-за непоследовательности своей стратегии, в которой смешались воедино выход из Транстихоокеанского партнёрства, призванного сдерживать амбиции Китая, и экономические санкции в отношении Пекина; выход из ядерной сделки с Ираном и переговоры о „псевдоразоружении“ с Северной Кореей; удары по сирийскому режиму и вывод войск из Сирии», — отмечает автор. Усугубляет ситуацию и «непредсказуемость» самого Дональда Трампа.

Унизив Европу намеренной жёсткостью, сопровождавшей решение о выходе из ядерной сделки, Дональд Трамп «спровоцировал трансатлантический кризис беспрецедентного масштаба», — полагает эксперт.

Сегодня в противовес американской администрации, «цель которой — привести мир к состоянию джунглей, в которых у США сохраняется иллюзия доминирования», европейцы должны взять на себя роль спасителей «того, что осталось от международного сообщества и права», уверен автор.

Для этого Европе необходимо «продолжать стратегию открытости в отношении Ирана», утвердить свой «экономический, налоговый и информационный сувенитет» под угрозой американских санкций, а также начать массовые инвестиции в собственную оборону, считает Бавере.


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Добавлено: 15 май 2018 в 09:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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