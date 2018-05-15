Извержение грозного вулкана Килауэа принимает новые обороты, угрожая жителям «лавовыми бомбами»

Извержение вулкана Килауэа на острове Гавайи продолжается, усиливаясь и принимая новые обороты. В Юго-Восточной жилой части острова появились 19 новых трещин, постоянно выбрасывающих «лавовые бомбы», сообщает Геологическая служба США.

Максимальная разрушительная сила извержения была зафиксирована в Восточной части, но USGS предупреждает об угрозе все новых мощных извержениях вулкана, находящегося в Национальном парке Гавайи.

Ученым удалось запечатлеть на камеру момент «выстрела» обломков и брызг из одного кратера.

Государственный департамент здравоохранения штата Гавайи также предупреждает, что в момент извержения выделяется большое количество токсичного газа, которые могут быть опасными для жизни.

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В настоящий момент более 2000 жителей района Пахоа экстренно эвакуированы.