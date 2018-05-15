Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

На картодроме «Змеинка» во Владивостоке учащиеся военных учебных заведений показали высокие результаты в ходе военно-спортивной игры «Зарница».

В военно-спортивной игре «Зарница» принимали участие учащиеся общеобразовательных школ города, сборные команды филиала нахимовского кадетского училища, Уссурийского суворовского военного училища, а также две команды от ЮНАРМИИ.

Участники игры состязались в строевой подготовке, разборке-сборке автомата, в преодолении полосы препятствий, перетягивании каната, и транспортировке условно раненного.

На различных этапах соревнования подростки практиковались в стрельбе из пейнтбольного оружия, укладывались во временные нормативы в надевании противогаза, совершали забеги, выполняли силовые упражнения.

Для гостей мероприятия была организована выставка боевой техники Тихоокеанского флота.

Ярким и красочным событием военно-спортивной игры «Зарница» стали показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового батальона Морской пехоты Тихоокеанского флота.

Участников и зрителей «Зарницы» угостили горячим чаем и солдатской кашей.