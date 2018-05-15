Канны-2018: Эмилия Кларк, Чубакка и другие звезды фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" на фотоколле

Эмилия Кларк, Чубакка и Олден Эренрайк

Команда фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story) несколько дней назад отправилась в мировой промотур, одна из остановок которого — Лазурный Берег Франции. Именно там, в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, сегодня состоится показ одной из самых ожидаемых лент года.

В преддверии вечернего мероприятия актеры — Дональд Гловер, Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Пол Беттани — в компании режиссера проекта Рона Ховарда появились на традиционном фотоколле на набережной Круазет, а затем приняли участие в пресс-конференции.

Перед журналистами и фотографами позировал и финский баскетболист и актер Йонас Суотамо, который на съемках картины примерил на себя образ Чубакки.

Сегодня, правда, Суотамо одолжил костюм Чуи другому актеру, показав репортерам свое настоящее лицо.

Эмилия Кларк, Чубакка и Олден Эренрайк

Йонас Суотамо и Чубакка

Эмилия Кларк

Рон Ховард

Тэнди Ньютон

Олден Эренрайк

Фиби Уоллер-Бридж

Пол Беттани

В российском прокате фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" появится уже в этом месяце — премьера намечена на 24 мая.