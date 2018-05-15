Канны-2018: Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Мария Шалаева и другие на презентации документального фильма "Дело Собчака"

Ксения Собчак

Сегодня на Каннском кинофестивале в Российском павильоне, где продюсерам, прокатчикам и другим представителям киноиндустрии, рассказывают о новых российских фильмах, состоялась презентация документальной картины журналиста и одного из основателей телеканала "Дождь" Веры Кричевской "Дело Собчака".

Как нетрудно догадаться из названия, фильм посвящен истории первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, под руководством которого в свое время работал Владимир Путин, причем историю эту рассказывает семья покойного политика — вдова Людмила Нарусова и дочь Ксения Собчак, а также друзья, соратники и даже враги. В фильм вошло несколько интервью с российскими политиками, в том числе с тем же Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Анатолием Чубайсом и не только.

Ксения Собчак

Конечно же, родные Собчака, а также режиссер фильма и стали главными героями мероприятия, причем и Ксения, и Людмила Борисовна выступили перед собравшимися. Среди последних оказались Мария Шалаева, Светлана Камынина и многие другие неравнодушные к кино и политике.

18 лет после смерти отца я никак не могла собраться с силами и восстановить папину историю. Разобраться, что произошло в 96-м между отцом и президентом, как Собчак мог назначить своим первым помощником кадрового офицера КГБ и почему Борис Ельцин остановил свой выбор на Владимире Путине. Я не успела задать отцу самые важные вопросы, пока он был жив,

— говорит в фильме 36-летняя Ксения.

Премьера картины, о которой сегодня рассказали в Каннах, состоится на грядущем "Кинотавре" уже 12 июня.

Ксения Собчак

Людмила Нарусова

Мария Шалаева (в центре)

Вера Кричевская

Екатерина Мцитуридзе