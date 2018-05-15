Кэмерон Диас продолжает интриговать поклонников "предполагаемой" беременностью (ФОТО)

В феврале в Сети появились слухи о том, что Кэмерон Диас и ее супруг Бенджи Мэдден ждут ребенка. С тех пор актриса стала реже появляться на публике. Ее удалось сфотографировать лишь пару раз – в супермаркете и на вечеринке Гвинет Пэлтроу. Наконец, Кэмерон вновь попала в объективы папарацци. Актрису запечатлели в магазине.Для публичного выхода Кэмерон вновь выбрала свитер свободного кроя. Интернет-пользователи так и не смогли определить: беременна ли актриса на самом деле.Если Кэмерон действительно окажется беременной, то будущий ребенок станет для нее первым. По словам инсайдера, она долгое время не могла забеременеть и уже задумывалась об услугах суррогатной матери или усыновлении. Отцом будущего ребенка станет супруг актрисы Бенджи Мэдден, за которого она вышла замуж в 2015 году.