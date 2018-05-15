КНДР начала демонтаж ядерного полигона

КНДР приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери, расположенного на северо-востоке страны, сообщает RT. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте 38 North отчет, который основан на данных американской исследовательской группы при Университете Джонса Хопкинса.

Судя по данным спутниковой съемки, снесены несколько зданий оперативного обеспечения и частично демонтированы рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей к местам отвала грунта.

Договоренность о закрытии ядерного полигона была достигнута на состоявшихся 27 апреля переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Уже 16 мая Сеул и Пхеньян проведут новые переговоры на высоком уровне в пограничном пункте Пханмунджом.