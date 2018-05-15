Кот Мостик одобрил открытие Крымского моста (ФОТО)

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал всю автодорожную часть моста длиной 19 километров и отметил готовность к запуску движения, написано в его Instagram.

Пользователи комментируют фотографию и сообщение Мостика, желая ему удачи. Среди них несколько просьб к коту сделать селфи с президентом Владимиром Путиным, который 15 мая примет участие в открытии моста через Керченский пролив.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

Инфоцентр «Крымский мост» 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.