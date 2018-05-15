Кремль возмутился действиями СБУ в отношении российских СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила задержание руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, о чем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook. По ее словам, ведомство имеет «обоснованную доказательную базу» для своих действий.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски редакции РИА Новости Украина достойным самого жесткого осуждения, сообщает РБК. Если обыск в редакции РИА Новости Украина связан с профессиональной деятельностью журналистов, то это «абсолютно вопиюще и возмутительно», заявил представитель Кремля. По его словам, в этом случае действия украинских силовиков заслуживают «самого жесткого осуждения» по линии соответствующих международных организаций.

Как сообщалось, утром 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис информагентства РИА Новости Украина, в то же время около своего дома был задержан журналист агентства Кирилл Вышинский.