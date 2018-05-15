Ксения Бородина путешествует вместе со своими подписчиками

Спасибо Питер. Вернулись домой. Это были очень тёплые и счастливые выходные. «Эрмитаж», многие из вас сегодня прошли вместе со мной, все мои любимые места. Столько отзывов о «Эрмитаже» кто-то вспомнил, кто-то побывал там впервые, благодаря стори. Я с удовольствием всегда готова вас радовать и радоваться сама. Вместе путешествуем, познаем и просвещаемся.А ещё я помню, как в детстве нам это все было в тягость, как важно все это увидеть уже в зрелом возрасте, понимание приходит с годами. Мне кажется с книгами тоже самое, что-то перечитываешь сейчас и понимаешь и видишь это абсолютно по-другому. А у вас? В детстве с этих экскурсий хотелось убежать побыстрее, половину не слушаешь, болтаешь с одноклассниками, а сегодня я вставала поближе в иностранным группам и слушала с открытым ртом. Вот и разница.