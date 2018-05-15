Кудрин перечислил принципы своей работы в Счетной палате

Экс-министр финансов РФ и председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который согласился стать кандидатом на должность руководителя Счетной палаты, на своей странице в Facebook перечислил основные принципы своей будущей работы в ведомстве.

«Во-первых, необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов», — отметил Кудрин, подчеркнув, что контроль должен быть не только количественным, но и качественным.

Вторым принципом Кудрин назвал совершенствование механизмов контроля, в том числе переход к большей цифровизации контрольных процессов, расширение использования риск-ориентированного подхода, гибкость контроля реализации инновационных программ.

Поскольку работа Счетной палаты предполагает полную и безусловную открытость аудита, необходимо «открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач», подчеркивает потенциальный глава Счетной палаты.

Наконец, четвертый озвученный Кудриным принцип, о котором он говорил и ранее, — борьба с коррупцией, в ней «надо сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности».