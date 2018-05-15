«Лежащая обнаженной» Модильяни поставила рекорд торгов Sotheby's

Одна из картин серии Nu couch? («Лежащая обнаженной») Амедео Модильяни продана на аукционе Sotheby's за 157,2 млн долларов — это рекорд торгов данного аукционного дома.

Стартовая цена картины в 150 млн долларов также поставила рекорд Sotheby's. Прежний владелец приобрел «Лежащую обнаженной» в 2003 году за 26,9 млн долларов.

Между тем данная «Лежащая обнаженной» — не самое дорогое полотно Модильяни. В 2015 году другая картина серии Nu couch?, написанная в 1918 году, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 170,4 млн долларов.