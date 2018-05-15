Лидеры Палестины и Турции осудили перенос посольства США в Иерусалим

Турецкий лидер Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Об этом сообщает «Анадолу» на своей странице в Twitter.

Подробности беседы агентство не сообщает. При этом во время обсуждения они осудили решение Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а также убийства палестинцев израильскими военнослужащими.

По последним данным палестинского министерства здравоохранения, в понедельник жертвами столкновений на границе сектора Газа стали 52 палестинца. Пострадали более двух тысяч человек.