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» » Лидеры Палестины и Турции осудили перенос посольства США в Иерусалим

Лидеры Палестины и Турции осудили перенос посольства США в Иерусалим


Добавлено: 15 май 2018 в 03:12, Категория: Новости на сегодня
Лидеры Палестины и Турции осудили перенос посольства США в Иерусалим

Турецкий лидер Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Об этом сообщает «Анадолу» на своей странице в Twitter.

Подробности беседы агентство не сообщает. При этом во время обсуждения они осудили решение Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а также убийства палестинцев израильскими военнослужащими.

По последним данным палестинского министерства здравоохранения, в понедельник жертвами столкновений на границе сектора Газа стали 52 палестинца. Пострадали более двух тысяч человек.


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Добавлено: 15 май 2018 в 03:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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