Линдсэй Шукус рассказала, как изменилась ее жизнь из-за романа с Беном Аффлеком

Линдсэй Шукус/ Бен Аффлек

Год назад Бен Аффлек и Линдсэй Шукус перестали скрывать свои отношения и с тех пор уже переехали в квартиру в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. 37-летняя Шукус рассказала в интервью, как ей пришлось приспосабливаться к жизни под прицелом папарацци.

Линдсэй, работающая продюсером телешоу Saturday Night Live, призналась, что до сих пор не привыкла к случившимся в ее жизни переменам.

Вся моя карьера развивалась за камерой, и мне было очень комфортно. Я продюсер, мама, подруга, а теперь меня считают публичной персоной, что очень странно и смешно для меня, — призналась спутница актера, из-за которой распался его брак с Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек и Линдсэй Шукус

Бен и Джессика, напомним, сохранили хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей: 12-летнюю Вайолет, девятилетнюю Серафину и шестилетнего Сэмюэля. У Шукус тоже есть ребенок от прежних отношений — пятилетняя дочь Мэделин.

За последние два года я потратила много времени на то, чтобы стать лучше. Любовь к себе что-то значит. Долгое время думала, что это всего лишь шутка, а это действительно важно. Очень важно дать себе передышку, — добавила Шукус в разговоре с журналистом.

Ранее пресса пыталась определить, когда начался роман Линдсэй и Бена. По информации инсайдеров, они стали встречаться в 2014 году. Однако источник из окружения знаменитостей называет датой начала романа апрель 2017-го.

Бен Аффлек