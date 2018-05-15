Бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского выписали из больницы, сообщает «Интерфакс».

В справочной 20-й городской клинической больницы агентству сообщили: «Он сегодня выписался».

Напомним, Алексей Малобродский, которому инкриминируют хищение 133 млн рублей из бюджета при реализации проекта «Платформа», был доставлен из зала суда в больницу и госпитализирован 10 мая с инфарктом.

14 мая в СКР сообщили, что следствие изменило меру пресечения и Малобродский освобожден под подписку о невыезде ввиду его возраста, состояния здоровья и того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен.