Медведев представил Путину структуру нового кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в Сочи представил президенту России Владимиру Путину структуру нового правительства. Имена новых министров будут объявлены в пятницы, сообщает RNS.

По данным портала, Минобрнауки будет разделено на две структуры: по делам просвещения и средней школы и отдельно — по вопросам науки и образованию в высшей школе.

Минсвязи и информационных технологий преобразуют в министерство цифрового развития.

Работа торговых представительств перейдёт из-под Минэкономразвития в Минпромторг.

Указ о новой структуре президент подпишет 15 мая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что состав нового правительства будет объявлен до Петербургского международного экономического форума, который состоится с 24 по 26 мая.