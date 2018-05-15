Медведеву предложили создать министерство цифрового развития и связи

Заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов, курирующий цифровую экономику, направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложение по созданию министерства цифрового развития и связи. Как сообщили источники «Коммерсанта», его главой может стать руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова комментировать эту информацию отказалась.

«Идея состоит в том, чтобы передать полномочия в области цифровой экономики Минкомсвязи, создав министерство цифрового развития и связи. Это позволит более эффективно реализовывать программы цифровизации, которые каждое министерство на текущий момент реализует по отдельности»,— пояснил близкий к правительству собеседник издания.

Еще один собеседник «Коммерсанта» сообщил, нововведение пока президентом страны Владимиром Путиным не утверждено. Список кабинета министров Дмитрий Медведев должен представить ему не позднее 15 мая.