Меган Маркл умоляет отца отвести ее к алтарю, но тот наотрез отказывается

Меган Маркл

История об отце Меган Маркл, который, по последней информации, не будет присутствовать на свадьбе дочери, получила продолжение. Западные источники пишут, что обезумевшая от горя Меган умоляет своего отца все же приехать на торжество и отвести ее к алтарю.

Совершенно очевидно, что она хочет видеть отца на свадьбе. А мысль о том, что его там не будет, ее очень расстраивает,

— рассказала подруга 36-летней Меган.

Решение пропустить свадьбу дочери Томас Маркл принял после того, как в сети появились фотографии, демонстрировавшие его активную подготовку к церемонии (отца Меган засняли на примерке у портного, а также в интернет-кафе, где он читал новости о предстоящем торжестве). Как оказалось, кадры были постановочными — Томас согласился на сотрудничество с одним фотоагентством (с какой именно целью, пока неясно, таким образом он якобы хотел показать себя заботливым отцом). В итоге после активного освещения этой истории в сети Томас отказался ехать на свадьбу дочери, с тем чтобы не выставить ее в дурном свете и никого не смутить.

Меган и принц Гарри просят людей оставить его в покое. Они предлагали отцу Меган свою помощь и поддержку еще несколько недель назад. Он чувствует очень большое давление со стороны общества. Томас — очень гордый человек, который хочет быть хорошим отцом. Происходящее сейчас действительно вызывает беспокойство у пары. Меган и Гарри делают все, чтобы помочь ему,

— говорят инсайдеры.

Поспешил прокомментировать ситуацию и Кенсингтонский дворец, который сегодня уже выпустил официальное заявление относительно этого инцидента.

Это глубоко личный момент для Меган Маркл. Она вместе с принцем Гарри просит о взаимопонимании и уважении по отношению к мистеру Марклу в этой сложной ситуации,

— говорится в нем.

Что до матери Меган Дории Рагланд, то она накануне свадьбы дочери уволилась из психиатрической клиники в Лос-Анджелесе. Правда, с торжественной церемонией это не связано — она собирается заняться частной практикой.

Кто в итоге поведет Меган Маркл к алтарю и удастся ли ей уговорить сделать это своего отца, узнаем уже через несколько дней — торжественная церемония состоится в эту субботу, 19 мая.

Томас и Меган Маркл