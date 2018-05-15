Меланья Трамп перенесла операцию на почках

Супруга нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа госпитализирована.

Мелания Трамп накануне перенесла оперативное вмешательство, связанное с проблемами в почках. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет РИА.

48-летняя американская первая леди прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Операция была успешной, заявлено в сообщении.

Супруга американского президента пробудет в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида еще около недели.

Дональд Трамп навестил жену после операции, сообщает iz.ru. На своей странице в твиттере он сообщил о хорошем состоянии и настроении своей супруги. Трамп поблагодарил всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления Меланьи.