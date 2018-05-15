Мемория. Михаил Булгаков

15 мая 1891 года родился писатель Михаил Булгаков.

Личное дело

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) родился в Киеве в семье доцента Киевской духовной академии богослова Афанасия Ивановича Булгакова. Мать Варвара Михайловна преподавала в женской прогимназии. Михаил был старшим из семи детей Булгаковых. У него было четыре сестры - Вера, Надежда, Варвара и Елена, и два брата – Николай и Иван.

В 1907 году отец Булгакова умер от нефросклероза.

Оба брата матери были врачами и прилично по тем временам зарабатывали, Михаил решил пойти по их стопам. Окончив в 1909 году Первую киевскую мужскую Александровскую гимназию, он поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Еще летом 1908 года Булгаков познакомился с саратовской гимназисткой Татьяной Лаппа, дочерью управляющего Казенной палаты, приехавшей в Киев на каникулы. Родители были против их отношений, но, несмотря на это, весной 1913 года он женился на Татьяне.

После начала Первой мировой войны Булгаков летом 1914 года помогает организовать при Казенной палате в Саратове лазарет для раненых и работает там врачом. Весной 1915 года с разрешения ректора университета поступает на работу в Киевский военный госпиталь на Печерске.

В 1916 году Булгаков окончил университет, получив диплом с отличием об утверждении «в степени лекаря». С мая по сентябрь работал врачом в прифронтовых госпиталях в Каменце-Подольском и в Черновцах.

Будучи признан негодным к военной службе, в сентябре того же года был откомандирован в Смоленскую губернию для работы в земствах. Начал работать врачом Никольской земской больницы Сычевского уезда. Многие подлинные случаи врачебной практики Булгакова во время его работы в больнице села Никольское позднее он описал в цикле рассказов «Записки юного врача».

В сентябре 1917 года перевелся в земскую городскую больницу Вязьмы в той же Смоленской губернии, но там проработал еще меньше, чем в Никольском. Весной 1918 года Булгаков вместе с женой возвратился в Киев, где поселился в родительском доме на Андреевском спуске, дом 13. Открыл частную практику как врач-венеролог.

В декабре 1918 года во время Гражданской войны в последние дни Гетманата Булгаков записался добровольцем (по другим сведениям был мобилизован) в офицерские дружины для защиты Киева от войск Украинской Директории во главе с С. В. Петлюрой.

В феврале 1919 года Булгаков снова был мобилизован как военный врач – на этот раз в армию Украинской Народной Республики. Затем работал врачом Красного Креста.

После взятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 года Булгаков ушёл в Вооружённые силы Юга России и был назначен военным врачом в 3-й Терский казачий полк, в рядах которого принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе против восставших горских племён.

На Кавказе Булгаков начал печататься в газетах. Его первой публикацией стал фельетон «Грядущие перспективы», опубликованный в газете «Грозный».

В конце декабря 1919 года Булгаков оставляет службу в госпитале и вообще занятия медициной и начинает работать журналистом в местных газетах.

Во время отступления Добровольческой армии Булгаков заболел тифом и поэтому вынужден был остаться в стране. После выздоровления в апреле 1920 года занял пост заведующего литературным отделом (Лито) подотдела искусств Владикавказского ревкома, а в мае стал заведующим театральным отделом (Тео) подотдела искусств.

Именно во Владикавказе появились и его первые драматургические опыты – он пишет пьесу «Самооборона» (юмореска в одном действии), которая была поставлена на сцене Первого Советского театра Владикавказа.

В июле-августе 1920 года Булгаков пишет «большую четырехактную драму» «Братья Турбины (Пробил час)», премьера которой состоялась в октябре на сцене того же театра.

Через неделю после премьеры Комиссия по обследованию деятельности подотдела искусств резко раскритиковала работу этого учреждения, и Булгаков был изгнан из него.

После этого он около года мыкается по Кавказу и Украине, пытаясь осесть то в Тифлисе, то в Батуми, и в конце концов возвращается в Киев, доплыв морем до Одессы. Однако, проведя в Киеве всего десять дней, отправляется в Москву.

В Москве Булгаков поселился у родственников в комнате квартиры №50 дома 10 на улице Большая Садовая, послужившей прототипом «нехорошей квартиры» из романа «Мастер и Маргарита».

Сотрудничал как фельетонист со столичными газетами («Гудок», «Рабочий») и журналами («Медицинский работник», «Россия», «Возрождение», «Красный журнал для всех»). С 1922 по 1926 год в газете «Гудок» было напечатано более 120 репортажей, очерков и фельетонов Булгакова. Одновременно он опубликовал некоторые свои произведения в газете «Накануне», выходившей в Берлине. В литературном приложении к этой газете были напечатаны главы из первой части «Записок на манжетах».

В 1923 году Булгаков вступил во Всероссийский Союз писателей. К этому времени им уже были написаны поэма «Похождения Чичикова», повести «Дьяволиада» и «Записки на манжетах», писатель работал над романом «Белая гвардия».

В январе 1924 года на вечере, устроенном издателями «Накануне» в Бюро обслуживания иностранцев (Бюробин) в особняке в Денежном переулке, Булгаков знакомится с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Евгеньевной Белозерской. У них начался бурный роман. Через несколько месяцев Булгаков развелся с Татьяной Лаппа. В 1925 году Белозерская стала его второй женой.

С октября 1926 года во МХАТе с большим успехом шла пьеса Булгакова «Дни Турбиных». Изначально её постановка была разрешена всего на год, но потом несколько раз продлевалась, поскольку пьеса понравилась Сталину.

При этом в своих выступлениях Сталин говорил, что «Дни Турбиных» — «антисоветская штука, и Булгаков не наш», но когда пьеса была запрещена, велел вернуть ее (в январе 1932 года), и до войны она больше не запрещалась. Однако это разрешение распространялось только на МХАТ.

1 января 1928 года Булгаковым был заключён договор с МХАТом на написание пьесы под названием «Бег» и уже 16 марта 1928 года пьеса была передана заказчику. Однако поставлена она при жизни автора так и не была из-за цензурных соображений, даже несмотря на заступничество Максима Горького.

Одновременно в советской прессе творчество Булгакова подвергалось крайне резкой критике. По подсчётам писателя, за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и лишь 3 – благожелательных.

К 1930 году произведения Булгакова перестали печатать, его пьесы изымались из репертуара театров. Были запрещены к постановке «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров», спектакль «Дни Турбиных» снят с репертуара.

Булгаков оказался в крайне тяжелом материальном положении. 28 марта 1930 года он написал письмо Правительству СССР с просьбой решить его судьбу — либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать во МХАТе.

Вечером 18 апреля 1930 года – на следующий день после похорон застрелившегося Владимира Маяковского – Булгакову домой позвонил Иосиф Сталин. Вождь порекомендовал драматургу еще раз обратиться с просьбой зачислить его во МХАТ, несмотря на полученный там ранее отказ. Также Сталин предложил ему встретиться. Но эта встреча так никогда и не состоялась.

После этого звонка Булгаков подает заявление в дирекцию МХАТ и действительно его зачисляют на должность режиссера-ассистента. Несколько раньше он уже устроился режиссёром в Центральный театр рабочей молодёжи (ТРАМ).

В 1929 году Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, которая в 1932 году стала его третьей, последней женой. Шиловская стала прототипом Маргариты – заглавной героини романа «Мастер и Маргарита», над которым Булгаков работал с конца 1920-х годов.

В июне 1934 года Булгаков был принят в Союз советских писателей.

Во МХАТе Булгаков проработал до 1936 года. Спектакль по его пьесе «Кабала святош» («Мольер») увидел свет в феврале 1936 года — после почти пяти лет репетиций.

Хотя премьера оказалась удачной, после семи представлений постановка была запрещена, а в «Правде» вышла разгромная статья об этой «фальшивой, реакционной и негодной» пьесе. После статьи в «Правде» Булгаков ушёл из МХАТа. Опыт работы в нем отражен в его произведении «Записки покойника» («Театральный роман», 1937), прототипами героев которого стали многие сотрудники театра.

Булгаков устроился на работу в Большой театр как либреттист и переводчик.

В 1939 году писатель трудился над пьесой о Сталине «Батум». Она уже готовилась к постановке, а Булгаков с женой и коллегами выехал в Грузию для работы над спектаклем, когда пришла телеграмма о его отмене: хотя вождю пьеса понравилась, он счёл неуместной постановку спектакля о себе. На обратном пути в Москву Булгаков почувствовал резкое ухудшение зрения.

У него диагностировали наследственный нефросклероз — болезнь почек. С февраля 1940 года друзья и родные постоянно дежурили у постели писателя.

Михаил Булгаков скончался в Москве 10 марта 1940 года на 49-м году жизни. Урна с его прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.

Михаил Афанасьевич Булгаков. 1930-1939гг. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Михаил Булгаков вошел в мировую литературу прежде всего как автор романа «Мастер и Маргарита» - одного из известнейших русскоязычных романов двадцатого столетия. Работа над ним продолжалась с конца 1920-х годов вплоть до смерти писателя. Первая версия романа, имевшая в разное время названия «Копыто инженера», «Чёрный маг» и другие, была уничтожена Булгаковым в 1930 году. Окончательное название — «Мастер и Маргарита» — оформилось лишь в 1937 году.

Роман так и не был завершен писателем. Редактирование и сведение воедино черновых записей осуществляла после смерти Булгакова его вдова Елена Сергеевна.

Первая публикация произведения в сокращённом виде была осуществлена лишь в 1966—1967 годах в журнале «Москва». Книжный вариант без купюр увидел свет в СССР лишь в 1973 году.

Другие известные произведения Булгакова: романы «Белая гвардия» и «Театральный роман», повести «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Дьяволиада», пьесы «Бег», «Дни Турбиных», «Иван Васильевич», «Зойкина квартира», «Кабала святош», а также сборник рассказов «Записки юного врача».

Советской публике писатель Михаил Булгаков был малоизвестен вплоть до 60-х годов, когда его произведения стали, наконец, издаваться в СССР.

О чем надо знать

Михаил Булгаков в молодости был морфинистом. Пристрастился к наркотику он летом 1917 года, когда работал земским врачом в Никольском. После заражения дифтеритными пленками в ходе трахеотомии, описанной в рассказе «Стальное горло», он вынужден был сделать себе прививку от дифтерита. Прививка вызвала аллергическую реакцию. Начавшийся сильный зуд Булгаков стал заглушать морфием, и в результате употребление наркотика быстро вошло в привычку.

Свои переживания он описал в рассказе «Морфий».

Основным прототипом персонажа Анна Кирилловна стала жена писателя Татьяна Лаппа, которая не дала мужу погибнуть от морфинизма. Она вытащила его из Никольского - сперва в Вязьму, а потом и в Киев.

Как вспоминала Лаппа, одной из причин отъезда в Вязьму стало то, что окружающие уже заметили болезнь Булгакова: «Потом он сам уже начал доставать (морфий), ездить куда-то. И остальные уже заметили. Он видит, здесь, (в Никольском) уже больше оставаться нельзя. Надо сматываться отсюда. Он пошел - его не отпускают. Он говорит: "Я не могу там больше, я болен", - и все такое. А тут как раз в Вязьме врач требовался, и его перевели туда».

По воспоминаниям жены, Булгаков кололся дважды в день. В Никольском уколы морфия ему делала медсестра Степанида Лебедева, а в Вязьме и в Киеве – сама Татьяна Лаппа, которая была не в силах ему отказать.

От морфинизма Булгаков излечился весной 1918 года. По совету второго мужа его матери - врача Ивана Воскресенского - Лаппа стала понемногу уменьшать дозы наркотика в растворе, в конце концов полностью заменив его дистиллированной водой. В результате Булгаков постепенно отвык от морфия и смог «слезть с иглы».

Однако не навсегда. После того, как врачи диагностировали у Булгакова гипертонический нефросклероз, ему для уменьшения болей прописали все тот же морфий. В последние четыре года жизни он принимал большие дозы морфия в качестве болеутоляющего. Именно в этот период Булгаков начал диктовать жене последний вариант романа «Мастер и Маргарита». Следы морфия, согласно результатам исследования, были обнаружены на страницах рукописи романа спустя три четверти века после смерти писателя.

Прямая речь

Из характеристики на Михаила Булгакова Сычевской земской управы в связи с его переводом в Вязьму: «...С 29-го сентября 1916 года и по 18 сентября сего 1917 года состоял на службе Сычевского земства в должности Врача, заведовавшего Никольской земской больницей, за каковое время зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще. При этом, по имеющимся в Управе сведениям, в Никольском участке за указанное время пользовалось стационарным лечением 211 чел., а всех амбулаторных посещений было 15361. Оперативная деятельность врача М. А. Булгакова за время его пребывания в Никольской земской больнице выразилась в следующем: было произведено операций - ампутация бедра 1, отнятие пальцев на ногах 3, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти 4, акушерские щипцы 2, поворот на ножку 3, ручное удаление последа 1, удаление атеромы и липомы 2 и трахеотомий 1; кроме того, производилось: зашивание ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота (2), вправление вывихов; один раз производилось под хлороформенным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения».

Из письма Булгакова в правительство СССР: «Последние мои черты в погубленных пьесах "Дни Турбиных", "Бег" и в романе "Белая гвардия": упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране… Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией.

Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает - несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми - аттестат белогвардейца, врага, а, получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР...

Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой.

Я обращаюсь к гуманности Советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу...»

Из телефонного разговора Михаила Булгакова и Генерального секретаря ЦК ВКП(б)Иосифа Сталина:

«Сталин: Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А, может быть, правда - Вы проситесь за границу? Что, мы Вам очень надоели?

Булгаков (растерянно и не сразу): ...Я очень много думал в последнее время - может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

Сталин: Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

Булгаков: Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

Сталин: А Вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.

Булгаков: Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить.

Сталин: Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего».

4 факта о Михаиле Булгакове

Прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» стал дядя Булгакова, известный московский врач-гинеколог Н. М. Покровский.Первая жена Булгакова Татьяна Лаппа дважды беременела от него, но оба раза делала аборт. Первый – потому что забеременела до свадьбы, а второй - в 1916 году - из-за морфинизма мужа.Прописку в Москве Булгаков получил с помощью жены Ленина Надежды Крупской, тогда занимавшей пост руководителя Главполитпросвета. Об этом он впоследствии написал очерк «Воспоминание…».В 1926 году ОГПУ провело у писателя обыск, в результате которого были изъяты рукопись повести «Собачье сердце» (1925) и личный дневник писателя. Спустя несколько лет дневник был ему возвращён, после чего Булгаков его сжег. Дневник, однако, дошёл до наших дней благодаря копии, снятой на Лубянке.

Материалы о Михаиле Булгакове

Биография писателя в Булгаковской энциклопедии.

Дневник Елены Булгаковой

Телефонный разговор Булгакова со Сталиным и письма писателя

Статья о Михаиле Булгакове в Википедии

